राजस्थान: जयपुर से लखनऊ और सूरत के लिए इंडिगो की उड़ानें अब रोजाना होंगी

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जयपुर हवाई अड्डे से लखनऊ और सूरत जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। विमानन कंपनी ने दोनों शहरों के लिए संचालित होने वाली अपनी उड़ानों की बारंबारता बढ़ा दी है, जिससे यात्रियों को सप्ताह के चुनिंदा दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले लखनऊ और सूरत के लिए सप्ताह में केवल चार-चार दिन ही उड़ानें उपलब्ध थीं, परंतु अब दोनों मार्गों पर रोजाना विमान उड़ान भरेंगे।