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राजस्थान: जयपुर से लखनऊ और सूरत के लिए इंडिगो की उड़ानें अब रोजाना होंगी

Tue, 20 Oct 2026 02:28 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Tue, 20 Oct 2026 02:28 PM IST
सार

इंडिगो एयरलाइंस ने जयपुर से लखनऊ और सूरत के लिए अपनी उड़ानों को सप्ताह में चार दिन से बढ़ाकर रोजाना कर दिया है। लखनऊ की फ्लाइट 6E-7482 दोपहर 2 बजे और सूरत की फ्लाइट 6E-6851 दोपहर 2:05 बजे रवाना होती है। दोनों रूट पर कुल साप्ताहिक उड़ानें आठ से बढ़कर 14 हो गई हैं।

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इंडिगो की फ्लाइट (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ANI

विस्तार
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जयपुर हवाई अड्डे से लखनऊ और सूरत जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। विमानन कंपनी ने दोनों शहरों के लिए संचालित होने वाली अपनी उड़ानों की बारंबारता बढ़ा दी है, जिससे यात्रियों को सप्ताह के चुनिंदा दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले लखनऊ और सूरत के लिए सप्ताह में केवल चार-चार दिन ही उड़ानें उपलब्ध थीं, परंतु अब दोनों मार्गों पर रोजाना विमान उड़ान भरेंगे।
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नियमित उड़ानों की समय सारणी
जयपुर हवाई अड्डे से लखनऊ जाने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-7482 प्रतिदिन दोपहर 2 बजे प्रस्थान करती है। पहले यह विमान सेवा सप्ताह में मात्र चार दिन संचालित हो रही थी, लेकिन अब यात्रियों को पूरे सप्ताह सीधी उड़ान की सुविधा मिलेगी। इसी तरह सूरत जाने वाले यात्रियों के लिए इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-6851 दोपहर 2:05 बजे जयपुर से प्रस्थान करती है। इस उड़ान को भी अब पूर्व की तरह चार दिनों के बजाय रोजाना के लिए नियमित कर दिया गया है।
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यात्रियों और व्यापारियों को राहत
उड़ानों की बारंबारता बढ़ने से दोनों मार्गों पर प्रति सप्ताह तीन-तीन अतिरिक्त विमान सेवाएं उपलब्ध होंगी। पहले जयपुर से इन दोनों शहरों के लिए कुल आठ साप्ताहिक उड़ानें संचालित होती थीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 14 हो गई है। सातों दिन नियमित संचालन शुरू होने से दोनों रूटों पर कुल छह अतिरिक्त उड़ानें मिलेंगी।

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इससे यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख तय करने के लिए और अधिक विकल्प प्राप्त होंगे। रोजाना फ्लाइट की यह व्यवस्था लखनऊ आने-जाने वाले सामान्य यात्रियों और सूरत के साथ कारोबारी संबंध रखने वाले व्यवसायियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी।
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