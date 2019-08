पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन, जीत तय

पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह ने मंगलवार को लगातार छठी बार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होनें इस बार राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद थे। बता दें कि मनमोहन सिंह इससे पहले लगातार पांच बार 1991 से 2019 तक असम से राज्यसभा के सांसद थे। उनका कार्यकाल 14 जून 2019 को समाप्त हुआ है।

Jaipur: Former PM Manmohan Singh files nomination for Rajya Sabha as Congress candidate, from Rajasthan. CM Ashok Gehlot and Deputy CM Sachin Pilot also present. pic.twitter.com/4dX12RavM7