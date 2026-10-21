फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Alwar News ›   bhiwadi da packaging company fire santhalka industrial area rajasthan

राजस्थान: भिवाड़ी की डीए पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग, मची अफरा-तफरी; भारी नुकसान की आशंका

Wed, 21 Oct 2026 07:45 AM IST
अलवर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिवाड़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिवाड़ी Published by: अलवर ब्यूरो Updated Wed, 21 Oct 2026 07:45 AM IST
सार

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी स्थित सांथलका औद्योगिक क्षेत्र में देर रात डीए पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठने से औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए।

विज्ञापन
bhiwadi da packaging company fire santhalka industrial area rajasthan
भिवाड़ी में देर रात आग का कहर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में देर रात डीए पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। सांथलका औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनी में अचानक आग की लपटें उठने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग की भयावहता को देखते हुए कंपनी में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

विज्ञापन

देर रात लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने संभाला मोर्चा

जानकारी के अनुसार, भिवाड़ी के सांथलका औद्योगिक क्षेत्र स्थित डीए पैकेजिंग कंपनी में देर रात अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। कंपनी से आग की लपटें उठती देख आसपास अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद दमकल विभाग को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुईं। घटनास्थल पर पहुंचकर दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए।

विज्ञापन

कंपनी में भारी नुकसान की आशंका

भिवाड़ी दमकल इंचार्ज राजू खान ने बताया कि सांथलका स्थित डीए पैकेजिंग कंपनी में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दमकल की गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मी जब घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। इसके बाद आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

आग इतनी भीषण थी कि कंपनी में भारी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि, आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी नहीं किया जा सका है। आग बुझने और घटनास्थल का जायजा लेने के बाद ही नुकसान की सही जानकारी सामने आ सकेगी।

आग लगने के कारणों का पता नहीं

डीए पैकेजिंग कंपनी में आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। शुरुआती स्तर पर आग लगने के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आग बुझने के बाद संबंधित विभाग की ओर से घटनास्थल का निरीक्षण किया जा सकता है। इसके बाद ही आग लगने के कारणों और नुकसान की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। दमकल विभाग के अनुसार, फिलहाल किसी अप्रिय घटना की जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी में आग लगने की घटना के बाद पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हलचल मच गई। आग से हुए वास्तविक नुकसान और इसके कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed