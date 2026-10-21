राजस्थान: भिवाड़ी की डीए पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग, मची अफरा-तफरी; भारी नुकसान की आशंका

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में देर रात डीए पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। सांथलका औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनी में अचानक आग की लपटें उठने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग की भयावहता को देखते हुए कंपनी में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

देर रात लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने संभाला मोर्चा

जानकारी के अनुसार, भिवाड़ी के सांथलका औद्योगिक क्षेत्र स्थित डीए पैकेजिंग कंपनी में देर रात अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। कंपनी से आग की लपटें उठती देख आसपास अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद दमकल विभाग को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुईं। घटनास्थल पर पहुंचकर दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए।

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कंपनी में भारी नुकसान की आशंका

भिवाड़ी दमकल इंचार्ज राजू खान ने बताया कि सांथलका स्थित डीए पैकेजिंग कंपनी में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद दमकल की गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मी जब घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। इसके बाद आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए।

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आग इतनी भीषण थी कि कंपनी में भारी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि, आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी नहीं किया जा सका है। आग बुझने और घटनास्थल का जायजा लेने के बाद ही नुकसान की सही जानकारी सामने आ सकेगी।

आग लगने के कारणों का पता नहीं

डीए पैकेजिंग कंपनी में आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। शुरुआती स्तर पर आग लगने के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आग बुझने के बाद संबंधित विभाग की ओर से घटनास्थल का निरीक्षण किया जा सकता है। इसके बाद ही आग लगने के कारणों और नुकसान की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। दमकल विभाग के अनुसार, फिलहाल किसी अप्रिय घटना की जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी में आग लगने की घटना के बाद पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हलचल मच गई। आग से हुए वास्तविक नुकसान और इसके कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।