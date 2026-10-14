राजस्थान: एक कार्ड से शुरू हुआ मामला, दोस्तों और कर्मचारियों तक पहुंचा जाल; एक करोड़ से अधिक की ठगी का आरोप

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परिवादी के अनुसार आरोपी हेमंत गुप्ता से उसकी पुरानी पहचान थी। वर्ष 2020 में आरोपी ने अपने व्यवसाय के लिए कुछ समय के लिए रुपयों की जरूरत बताते हुए परिवादी और उसकी पत्नी के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मांगे थे। उसने कार्ड से खर्च राशि समय पर चुकाने और बदले में एक प्रतिशत लाभ देने की बात कही थी। शुरुआत में समय पर भुगतान मिलने से पीड़ित का विश्वास बढ़ गया। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित से उसके दोस्तों, परिजनों और कर्मचारियों के क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल के लिए दिलवाने को कहा।परिवाद में क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल की गई राशि का अलग-अलग विवरण दिया गया है। इसके मुताबिक परिवादी अनूप के 27 क्रेडिट कार्ड से लगभग 33.03 लाख रुपये और उसकी पत्नी के चार कार्ड से करीब 3.85 लाख रुपये खर्च किए गए। इसी तरह दोस्त निखिल जैन के 13 कार्ड से करीब 33.65 लाख रुपये, एक अन्य दोस्त के छह कार्ड से 6.71 लाख रुपये तथा परिवार और कर्मचारियों के कार्ड से लगभग 14.93 लाख रुपये इस्तेमाल हुए। इन सभी कार्डों से कुल 92.19 लाख रुपये का उपयोग किया गया।पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी पत्नी की बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपये मांगे थे, जो ऑनलाइन माध्यम से उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए थे। जुलाई 2026 से आरोपी ने बकाया राशि का भुगतान बंद कर दिया, जिसके बाद बैंकों ने पीड़ितों से संपर्क किया। न्यूनतम बकाया राशि के रूप में शिकायतकर्ता को लगभग पांच लाख रुपये जमा कराने पड़े। जब परिवादी ने राशि मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगा और फिर फोन बंद कर लिए। परिवादी का आरोप है कि आरोपी अपने पूरे परिवार के साथ घर से फरार हो गया है।