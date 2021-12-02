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Patiala News: राजपुरा केनरा बैंक में एटीएम तोड़कर 5 लाख की चोरी

Wed, 07 Oct 2026 01:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला
संवाद न्यूज एजेंसी, पटियाला Updated Wed, 07 Oct 2026 01:00 AM IST
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5 lakh stolen after breaking into ATM at Canara Bank, Rajpura
संवाद न्यूज एजेंसी
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राजपुरा। राजपुरा की कैलिबर मार्केट स्थित केनरा बैंक में मंगलवार सुबह चोरी हुई। अज्ञात लुटेरे बैंक का एटीएम तोड़कर फरार हो गए। वे करीब 5 लाख रुपये नकद चुरा ले गए।

इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने बैंक परिसर को घेरकर गहनता से छानबीन शुरू की। बैंक प्रबंधक प्रियंका ने जानकारी देने से साफ इन्कार कर दिया। उन्होंने बताया कि सारी जानकारी पुलिस को मुहैया करवा दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लुटेरों की तलाश में जांच की जा रही है।
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फोटो06पीटीएल01- कैलिबर मार्किट स्थित केनरा बैंक में हुई लूट की वारदात में पड़ा एटीएम का बाहरी दृश्य
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