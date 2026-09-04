Mohali News: जीरकपुर में कार की टक्कर से युवक गंभीर घायल, मामला दर्ज
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:29 AM IST
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जीरकपुर। गांव सनोली में 24 अगस्त की रात एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार रमन सिंह (26) को टक्कर मार दी। हादसे में रमन गंभीर घायल हुआ, दाहिना पैर टूट गया। उसे चंडीगढ़ के जीएमसीएच सेक्टर-32 में भर्ती कराया गया है।
रमन सिंह अपनी बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। गांव सनोली में एक सफेद कार ने लापरवाही से उसे टक्कर मारी। टक्कर के बाद रमन सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। एक राहगीर ने उसे डेराबस्सी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे चंडीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने 2 सितंबर को जीएमसीएच में रमन का बयान दर्ज किया। अज्ञात कार चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और 125(ए) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
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रमन सिंह अपनी बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। गांव सनोली में एक सफेद कार ने लापरवाही से उसे टक्कर मारी। टक्कर के बाद रमन सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। एक राहगीर ने उसे डेराबस्सी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे चंडीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने 2 सितंबर को जीएमसीएच में रमन का बयान दर्ज किया। अज्ञात कार चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और 125(ए) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
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