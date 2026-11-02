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Mohali News: दिवाली फेस्टिवल में महिलाओं ने जीते पुरस्कार

Mon, 02 Nov 2026 02:26 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:26 AM IST
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Women won prizes at the Diwali festival.
जीरकपुर। गोल्डन सैंड सोसाइटी में आयोजित दिवाली फेस्टिवल में विजेताओं के नाम घोषित होने से खुशियां बढ़ गईं। तीन महिलाओं ने आकर्षक पुरस्कार जीतकर त्योहार को यादगार बनाया। पहला पुरस्कार नियोगी ने फिलिप्स एयर फ्रायर के रूप में जीता। दूसरा पुरस्कार रितु को फिलिप्स गारमेंट आयरन मिला। तीसरा पुरस्कार आंचल ने हैवेल्स न्यूट्री ब्लेंड हासिल किया। गोल्डन सैंड के मालिक और भाजपा नेता संजीव खन्ना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि सोसाइटी की असली ताकत परिवारों का आपसी प्रेम और भाईचारा होता है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ते हैं। सोसाइटी प्रधान शशि भूषण शर्मा सहित कई निवासियों ने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई।
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