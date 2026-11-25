Mohali News: चोरी की एक्टिवा संग दो आरोपी गिरफ्तार
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:34 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:34 AM IST
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लालड़ू। पुलिस ने हंडेसरा बस स्टैंड के पास नाकाबंदी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की सफेद एक्टिवा बरामद हुई है।
आरोपियों की पहचान गुरविंदर सिंह और अरुण कुमार निवासी हुमांयुपुर, थाना हंडेसरा के तौर पर हुई है। पुलिस ने एक्टिवा को कब्जे में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। संवाद
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आरोपियों की पहचान गुरविंदर सिंह और अरुण कुमार निवासी हुमांयुपुर, थाना हंडेसरा के तौर पर हुई है। पुलिस ने एक्टिवा को कब्जे में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। संवाद