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आरोपियों की पहचान गुरविंदर सिंह और अरुण कुमार निवासी हुमांयुपुर, थाना हंडेसरा के तौर पर हुई है। पुलिस ने एक्टिवा को कब्जे में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। संवाद



लालड़ू। पुलिस ने हंडेसरा बस स्टैंड के पास नाकाबंदी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की सफेद एक्टिवा बरामद हुई है।