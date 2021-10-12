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Mohali News: युवक ने खुद को मारा था चाकू पोस्टमार्टम के बाद हुआ संस्कार

Thu, 08 Oct 2026 02:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:00 AM IST
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The young man had stabbed himself; the last rites were performed after the post-mortem.
जीरकपुर। बीते सोमवार को जिम से लौटने के बाद 21 वर्षीय विक्रम बक्शी ने अपने कमरे में खुद को चाकू मार लिया। उसकी मां ने पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया, जिसका संस्कार कर दिया गया है।
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पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मृतक के घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने विक्रम का मोबाइल कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, ताकि मौत के असल कारणों का पता चल सके। विक्रम चंडीगढ़ में बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। उसके माता-पिता इस संबंध में बात करने से गुरेज कर रहे हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार, युवक की मौत चाकू लगने के बाद फेफड़े सिकुड़ने से हुई।
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