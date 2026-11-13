Mohali News: सैन सभा ने राम तलाई बस स्टैंड पर लगाया खीर का लंगर, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

संवाद न्यज एजेंसीडेराबस्सी। सैन सभा एवं सैन समाज की ओर से बुधवार को राम तलाई बस स्टैंड पर खीर का लंगर लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सैन समाज के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सेवा निभाई। आयोजकों ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन आपसी भाईचारे, एकता और सद्भावना को मजबूत करते हैं। साथ ही समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है।इस मौके पर बरखा राम, अजय कुमार, अशोक कुमार, नीतू, कृष्ण लाल, अनिल कुमार, प्रमोद कुमार, विवेक कुमार और रविंदर कुमार सहित समाज के कई सदस्य मौजूद रहे। आयोजकों ने सभी सहयोगियों का आभार जताया।