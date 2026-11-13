Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   The Sain Sabha organized a *kheer* *langar* (community meal) at the Ram Talai bus stand; devotees partook of the *prasad*.

Mohali News: सैन सभा ने राम तलाई बस स्टैंड पर लगाया खीर का लंगर, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

Fri, 13 Nov 2026 02:26 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
The Sain Sabha organized a *kheer* *langar* (community meal) at the Ram Talai bus stand; devotees partook of the *prasad*.
सैन समाज ने लगाया खीर का लंगर, लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद
विज्ञापन

संवाद न्यज एजेंसी
डेराबस्सी। सैन सभा एवं सैन समाज की ओर से बुधवार को राम तलाई बस स्टैंड पर खीर का लंगर लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सैन समाज के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक सेवा निभाई। आयोजकों ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन आपसी भाईचारे, एकता और सद्भावना को मजबूत करते हैं। साथ ही समाज में सेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है।

इस मौके पर बरखा राम, अजय कुमार, अशोक कुमार, नीतू, कृष्ण लाल, अनिल कुमार, प्रमोद कुमार, विवेक कुमार और रविंदर कुमार सहित समाज के कई सदस्य मौजूद रहे। आयोजकों ने सभी सहयोगियों का आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed