Mohali News: दशमेश खालसा कॉलेज में छह दिवसीय आत्मनिर्भरता वर्कशॉप शुरू

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यह वर्कशॉप 28 अक्तूबर तक चलेगी। ट्रेनिंग ऑफिसर शिखा ने बताया कि इसमें विद्यार्थियों के संचार कौशल, बॉडी लैंग्वेज और व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया जाएगा। छात्रों को प्रभावशाली रिज्यूमे बनाने और इंटरव्यू में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल सिखाए जाएंगे। कॉलेज की प्लेसमेंट कन्वीनर वंदना ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों के व्यक्तित्व को निखारने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक हैं। कॉलेज प्रिंसिपल करमबीर सिंह ने बताया कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे उन्हें अपने कॅरिअर में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।