Mohali News: हैंडबॉल में मोहाली ने श्री मुक्तसर साहिब को 23-15 से हराया

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मोहाली के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। टीम ने शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। खिलाड़ियों ने तेजी से गोल किए और विपक्षी टीम पर दबाव बनाया। रक्षात

मोहाली। हैंडबॉल मुकाबले में मोहाली की अंडर-21 लड़कों की टीम ने श्री मुक्तसर साहिब को 23-15 गोल से हरा दिया।