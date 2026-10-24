Mohali News: हैंडबॉल में मोहाली ने श्री मुक्तसर साहिब को 23-15 से हराया
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:25 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:25 AM IST
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मोहाली। हैंडबॉल मुकाबले में मोहाली की अंडर-21 लड़कों की टीम ने श्री मुक्तसर साहिब को 23-15 गोल से हरा दिया।
मोहाली के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। टीम ने शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। खिलाड़ियों ने तेजी से गोल किए और विपक्षी टीम पर दबाव बनाया। रक्षात
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मोहाली के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। टीम ने शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी। खिलाड़ियों ने तेजी से गोल किए और विपक्षी टीम पर दबाव बनाया। रक्षात