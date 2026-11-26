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इस दौरान स्वीप के जिला नोडल अधिकारी प्रो. गुरबख्शीश सिंह अंटाल भी मौजूद रहे। हरदीप गिल ने कहा कि जनगणना देश के विकास और भविष्य की योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विज्ञापन

उन्होंने लोगों से अपील की कि 30 नवंबर से पहले परिवार के सभी सदस्यों का स्व-गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरें और दूसरों को भी जागरूक करें। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। संवाद इस दौरान स्वीप के जिला नोडल अधिकारी प्रो. गुरबख्शीश सिंह अंटाल भी मौजूद रहे। हरदीप गिल ने कहा कि जनगणना देश के विकास और भविष्य की योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।उन्होंने लोगों से अपील की कि 30 नवंबर से पहले परिवार के सभी सदस्यों का स्व-गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरें और दूसरों को भी जागरूक करें। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। संवाद

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मोहाली। जनगणना-2027 के तहत चलाए जा रहे ऑनलाइन स्व-गणना अभियान को बढ़ावा देने के लिए गायक हरदीप गिल भी आगे आए हैं। फेज-3ए निवासी हरदीप गिल ने पत्नी सहित परिवार के सभी सदस्यों का ऑनलाइन स्व-गणना प्रपत्र भरा।