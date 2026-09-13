Mohali News: मिशन सफाई के बीच कर्मियों की हड़ताल, लगे कूड़े के ढेर

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स्थानीय निवासियों की परेशानी

फेज-5 में किसान मंडी के आसपास कूड़े की समस्या पहले से बनी हुई है। कूड़ा उठान नहीं होने से अब हालात और बिगड़ गए हैं। फेज-1, फेज-5 और मोहाली गांव के रिहायशी इलाकों में भी जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद सफाई व्यवस्था में स्थायी सुधार नहीं हो रहा। वे नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। विज्ञापन





हड़ताल और विवाद का कारण

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 11 सितंबर से जारी है। विवाद एरोसिटी में अकाली दल के पार्षद द्वारा कूड़ा उठाने का काम बंद करवाए जाने से शुरू हुआ था। पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन के प्रदेश महासचिव पवन गोडयाल ने बताया कि हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मामले के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष मुद्दा उठाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों की परेशानीफेज-5 में किसान मंडी के आसपास कूड़े की समस्या पहले से बनी हुई है। कूड़ा उठान नहीं होने से अब हालात और बिगड़ गए हैं। फेज-1, फेज-5 और मोहाली गांव के रिहायशी इलाकों में भी जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद सफाई व्यवस्था में स्थायी सुधार नहीं हो रहा। वे नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।हड़ताल और विवाद का कारणसफाई कर्मचारियों की हड़ताल 11 सितंबर से जारी है। विवाद एरोसिटी में अकाली दल के पार्षद द्वारा कूड़ा उठाने का काम बंद करवाए जाने से शुरू हुआ था। पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन के प्रदेश महासचिव पवन गोडयाल ने बताया कि हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मामले के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष मुद्दा उठाया जा रहा है।

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मोहाली। नगर निगम के मिशन सफाई अभियान के दावों के बावजूद शहर में कूड़े के ढेर लग गए हैं। सफाई कर्मचारियों की दो दिन से जारी हड़ताल के कारण मोहाली की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर के अंदरूनी इलाकों और सड़कों पर गंदगी जमा होने से लोग परेशान हैं। नगर निगम शहर को स्वच्छ बनाने के दावे कर रहा था। 11 सितंबर से कूड़ा उठान प्रभावित हुआ है। फेज-1, फेज-5 और मोहाली गांव जैसे इलाकों में गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। बलौंगी शाहीमाजरा सड़क पर भी कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। मेयर सरबजीत सिंह समाना ने कुछ दिन पहले यहीं सफाई मुहिम का दूसरा पड़ाव शुरू किया था। शहर की कई मार्केटों में भी यही स्थिति है। कूड़ा उठाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तक पहुंच गया है। यह विवाद एरोसिटी में अकाली दल के पार्षद द्वारा कूड़ा उठाने का काम बंद करवाए जाने से शुरू हुआ था। प्रशासन ने अकाली दल के हलका इंचार्ज परविंदर सिंह सोहाणा के साथ बैठक की। हालांकि, इस बैठक में कोई समाधान नहीं निकल सका।