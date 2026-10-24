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Mohali News: सैलून संचालक की बाइक चोरी

Sat, 24 Oct 2026 02:12 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:12 AM IST
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Salon owner's bike stolen
जीरकपुर। बलटाना के हरि कृष्णा एन्क्लेव में एक सैलून संचालक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सैलून संचालक 14 अक्तूबर को अपनी दुकान के बाहर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल खड़ी कर रामलीला देखने गया था। यह मोटरसाइकिल उसके पिता के नाम पर पंजीकृत है। रात करीब डेढ़ बजे जब वह वापस लौटा तो बाइक अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। उसने आसपास के इलाके में काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 23 अक्तूबर को तीन अज्ञात व्यक्ति उसकी मोटरसाइकिल पर भबात क्षेत्र में घूमते देखे गए। पुलिस अब मोटरसाइकिल और आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।
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