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श्री रामलीला ड्रामाटिक क्लब खरड़ के कलाकारों को 22 नवंबर 2026 को चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित समारोह में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वेलफेयर सोसायटी चंडीगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विरेंद्र भामा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड तथा प्रवीण करवल को उत्कृष्ट निर्देशन के लिए सम्मान मिला। स्वर्गीय यशपाल करवल को मरणोपरांत सम्मान प्रदान किया गया, जिसे उनकी पत्नी संतोष करवल ने ग्रहण किया। इसके अलावा जगदीश धीमान, निर्भय शर्मा और नीरज करवल को भी रामलीला में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि से क्लब के सदस्यों में खुशी का माहौल है।