Mohali News: प्रीतलैंड प्रमोटर्स का मोहाली कार्यालय सील, प्लॉट कब्जा नहीं दिया

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शिकायतकर्ता सुख पवनदीप कौर के पिता गुरचरणजीत सिंह ने बताया कि उनकी बेटी ने वर्ष 2010 में सेक्टर-86 में 200 वर्ग गज का प्लॉट 25 लाख रुपये में खरीदा था। कंपनी को 12 लाख रुपये जमा करवाए गए थे। गुरचरणजीत सिंह का आरोप है कि कॉलोनाइजर ने नक्शा संशोधित कर प्लॉटों के नंबर बदल दिए। उनकी बेटी को आवंटित प्लॉट का कब्जा नहीं मिला। वर्ष 2024 में जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर हुई थी। आयोग ने कंपनी का कार्यालय अटैच करने के आदेश दिए थे।

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मोहाली। जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर प्रीतलैंड प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स का कार्यालय सील किया गया है। यह कार्रवाई प्लॉट का कब्जा नहीं देने के मामले में हुई। तहसीलदार मोहाली के निर्देश पर कंपनी के दो कमरे सील किए गए।