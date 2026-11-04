फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Preetland Promoters' Mohali office sealed; possession of plots not handed over

Mohali News: प्रीतलैंड प्रमोटर्स का मोहाली कार्यालय सील, प्लॉट कब्जा नहीं दिया

Wed, 04 Nov 2026 02:24 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Preetland Promoters' Mohali office sealed; possession of plots not handed over
मोहाली। जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर प्रीतलैंड प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स का कार्यालय सील किया गया है। यह कार्रवाई प्लॉट का कब्जा नहीं देने के मामले में हुई। तहसीलदार मोहाली के निर्देश पर कंपनी के दो कमरे सील किए गए।
विज्ञापन




शिकायतकर्ता सुख पवनदीप कौर के पिता गुरचरणजीत सिंह ने बताया कि उनकी बेटी ने वर्ष 2010 में सेक्टर-86 में 200 वर्ग गज का प्लॉट 25 लाख रुपये में खरीदा था। कंपनी को 12 लाख रुपये जमा करवाए गए थे। गुरचरणजीत सिंह का आरोप है कि कॉलोनाइजर ने नक्शा संशोधित कर प्लॉटों के नंबर बदल दिए। उनकी बेटी को आवंटित प्लॉट का कब्जा नहीं मिला। वर्ष 2024 में जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर हुई थी। आयोग ने कंपनी का कार्यालय अटैच करने के आदेश दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed