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Mohali News: पुलिस ने डेढ़ किलो अफीम संग दो तस्कर पकड़े

Sat, 24 Oct 2026 02:15 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:15 AM IST
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Police caught two smugglers with 1.5 kg of opium.
मोहाली। पुलिस ने 22 अक्तूबर 2026 को एयरोसिटी के एच-ब्लॉक के पास से डेढ़ किलो अफीम के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय चंद्र सेन उर्फ बबलू और 25 वर्षीय टिंकू के रूप में हुई। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान उन्हें स्लिप रोड पर पकड़ा। उनके पास से 1 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ जीरकपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा के दिशा-निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब इस अवैध कारोबार से जुड़े सप्लायरों और अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि तस्करी नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
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