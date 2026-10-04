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Mohali News: फेसबुक पर भैंस बेचने का झांसा देकर एक लाख रुपये ठगे

Sun, 04 Oct 2026 01:53 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:53 AM IST
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One lakh rupees swindled on Facebook under the pretext of selling a buffalo.
मोहाली। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने फेसबुक पर भैंस बेचने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 1,00,061 रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज किया है। गांव कुरड़ी निवासी हरमेश सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मोबाइल नंबरों, बैंक खातों और फेसबुक आईडी संचालकों के खिलाफ जांच शुरू की है। हरमेश सिंह पशु पालकर दूध बेचते हैं। उन्होंने 5 सितंबर 2026 को ''''लक्ष्मी नारायण डेयरी'''' नाम के फेसबुक पेज से संपर्क किया। बातचीत में एक भैंस का सौदा 55 हजार रुपये में तय हुआ। आरोपियों ने ऑनलाइन भुगतान के बाद भैंस भेजने का भरोसा दिया। हरमेश ने पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और फिनो पेमेंट बैंक के खातों में कुल 1,00,061 रुपये ट्रांसफर किए। 9 सितंबर को आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए, जिससे उन्हें ठगी का पता चला।
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पुलिस की कार्रवाई
जांच अधिकारी इंस्पेक्टर गौरव बंस सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है। यह मामला बीएनएस की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत दर्ज हुआ है। पुलिस अब संबंधित मोबाइल नंबरों, बैंक खातों और फेसबुक आईडी के संचालकों की पहचान में जुटी है। मामले की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।
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