Mohali Blast: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुंची मोहाली, आरपीजी के इस्तेमाल की करेगी जांच 

मोहाली विस्फोट मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंच गई है। टीम यह समझने के लिए आई है कि पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग की इमारत को आरपीजी के इस्तेमाल से कैसे निशाना बनाया गया। स्पेशल सेल ने पिछले दिनों आईएसआई-खालिस्तान नेटवर्क पर कई खुलासे किए थे।

#UPDATE | May 9th Mohali blast: A Delhi Police Special Cell team reaches Mohali. The team is there to understand how was the Intelligence Department building of Punjab Police targeted with the use of RPG.