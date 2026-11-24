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यह मामला लंबे समय से क्षेत्रवासियों के लिए गंभीर परेशानी बना हुआ है। 21 नवंबर को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील अदालत में उपस्थित रहे। चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रमोद गोयल की पीठ ने यह निर्देश दिए। याचिकाकर्ता दरपण सिटी निवासी राकेश भारद्वाज के वकील विवेक भारद्वाज और रिंकी के. सिंघानिया ने मामले की जानकारी दी। पंजाब सरकार की ओर से अतिरिक्त एडवोकेट जनरल मनिंदर सिंह गच्चा और शामदिशा कौर पेश हुए। जवाबदेह पक्ष से महक कंवर और नगर परिषद खरड़ से अभिलक्ष अदालत में उपस्थित रहे।समस्या का इतिहास और वर्तमान स्थितिराकेश भारद्वाज लंबे समय से इस डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा उठाते रहे हैं। नगर परिषद खरड़ पर पहले भी लाखों रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। इसके बावजूद समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। वर्तमान में डंपिंग ग्राउंड में आग लगी हुई है, जिससे आसपास धुएं की घनी चादर छाई है। इससे क्षेत्रवासियों को सांस लेने में परेशानी और प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है।