Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Emergency services will be available 24 hours a day in all hospitals across the district: Civil Surgeon

जिले के सभी अस्पतालों में 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी इमरजेंसी सेवाएं : सिविल सर्जन

Sat, 07 Nov 2026 02:44 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Emergency services will be available 24 hours a day in all hospitals across the district: Civil Surgeon
मोहाली। दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण और हादसों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से ग्रीन और सुरक्षित दिवाली मनाने की अपील की है। सिविल सर्जन डॉ. संगीता जैन ने कहा कि बढ़ता प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पटाखे चलाने से न केवल हवा प्रदूषित होती है, बल्कि आंखों और सांस संबंधी समस्याओं के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि दिवाली के दिन और रात जिले के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं हर समय चालू रहेंगी। डॉ. जैन ने कहा कि जिला अस्पताल मोहाली सहित खरड़, कुराली, घड़ूंआं, डेराबस्सी, ढकोली, लालड़ू, बनूड़ और बूथगढ़ के स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके लिए डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की विशेष ड्यूटियां लगाई गई हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में मरीजों को तुरंत उपचार मिल सके।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed