मोहाली में घरेलू विवाद: पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया, दोनों घायल

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डीएसपी हरसिमरन सिंह बल ने बताया कि घायल पति की पहचान गुरदीप सिंह और पत्नी की पहचान कुलवंत कौर के रूप में हुई है। दोनों के बीच पिछले करीब डेढ़ साल से घरेलू विवाद चल रहा है। वे अलग-अलग रहते हैं और उनका मामला अदालत में विचाराधीन है। कुलवंत कौर ने गुरदीप सिंह के खिलाफ खर्चे का केस भी दायर किया हुआ है। शुक्रवार रात गुरदीप सिंह ने कुलवंत कौर को एक अन्य व्यक्ति के साथ देखा। तैश में आकर उसने कथित तौर पर चाकू से कुलवंत कौर की गर्दन पर वार कर दिया।अस्पताल से छुट्टी के बाद होगी गिरफ्तारीकुलवंत कौर पर हमला होते देख उसके साथी ने बीच-बचाव किया और गुरदीप सिंह के सिर पर ईंट से वार कर दिया। इस वार से गुरदीप सिंह भी घायल हो गया। दोनों घायलों को मौके पर मौजूद लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। कुलवंत कौर मोहाली के एक निजी अस्पताल में और गुरदीप सिंह पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती हैं। डीएसपी हरसिमरन सिंह बल ने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज किया गया है और अस्पताल से छुट्टी के बाद गिरफ्तारी होगी।