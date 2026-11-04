फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Chief Minister's Diwali gift to the youth: 801 get government jobs

मुख्यमंत्री का युवाओं को दिवाली का तोहफा : 801 को मिलीं सरकारी नौकरी

Wed, 04 Nov 2026 02:36 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Chief Minister's Diwali gift to the youth: 801 get government jobs
सेक्टर-62 के विकास भवन में आयोजित किया गया कार्यक्रम, विपक्षियाें पर साधा निशाना
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को पंजाब के अलग-अलग जिलों के 801 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही उनकी सरकार में दी गई कुल भर्तियों की संख्या 71,777 हो गई है। सेक्टर-62 के विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में मान ने कहा कि सभी नियुक्तियां पूरी तरह मेरिट के आधार पर, बिना किसी कैश या सिफारिश के की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय में सरकारी नौकरियां बिकती थीं। उनकी सरकार ने बिना एक रुपये की रिश्वत के पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित की है। उन्होंने विपक्ष को भर्ती में भ्रष्टाचार की एक भी मिसाल दिखाने की चुनौती दी। मान ने घोषणा की कि अगले सप्ताह 600 और युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस कार्यक्रम की झलकियां साझा कीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के कारण पंजाब आज प्राथमिक शिक्षा में देशभर में नंबर एक पर है। सरकार का उद्देश्य हर घर में रोजगार और खुशहाली लाकर पंजाब को फिर से ''रंगला पंजाब'' बनाना है। उन्होंने नवनियुक्त युवाओं और उनके परिवारों को बधाई दी और ईमानदारी से सेवा करने का आह्वान किया। नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद मान ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर ठोस मुद्दे के अभाव में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। मान ने नेताओं को भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित करने या राजनीति छोड़ने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार के विकास और जनकल्याण के कार्यों को सहन नहीं कर पा रहा है। अकाली दल और कांग्रेस पर निजी हितों की राजनीति से पंजाब को आर्थिक और सामाजिक बदहाली की ओर धकेलने का आरोप लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed