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खरड़। शिवजोत एन्क्लेव में 25 मई 2025 को संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या करने वाले छात्र आर्यन सिंह के मामले में पुलिस ने एक साल से अधिक समय बाद जगाधरी निवासी तेजस के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि आर्यन और तेजस की पुरानी दोस्ती थी और दोनों परिवारों में शादी को लेकर बातचीत चल रही थी। आरोप है कि तेजस के दूसरे युवक से बातचीत करने पर विवाद हुआ और उसने आर्यन को परेशान किया। मृतक की मां की याचिका पर जांच के बाद 27 सितंबर को मामला दर्ज किया गया।

संवाद न्यूज एजेंसी