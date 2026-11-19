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संवाद न्यूज एजेंसीमोहाली। शहर में बढ़ते ट्रैफिक और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मोहाली के सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सेक्टर 74 और सेक्टर 75 के बीच की सड़क की तस्वीर बदलने वाली है। इस परियोजना पर 3.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मौजूदा सिंगल कैरिजवे सड़क को आधुनिक रूप दिया जाएगा। यह सड़क 1.36 किलोमीटर लंबी होगी। सड़क के बीच में सेंट्रल वर्ज बनाया जाएगा और इसके दोनों तरफ 22-22 फुट चौड़ी सड़कें विकसित होंगी।इससे वाहनों के लिए अलग-अलग लेन की व्यवस्था बनेगी, जो यातायात को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। सड़क के दोनों ओर फुटपाथ भी बनाए जाएंगे, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। रात के समय बेहतर रोशनी और सुरक्षा के लिए स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जाएंगी। परियोजना के तहत सड़क के बीच में सेंट्रल वर्ज बनाया जाएगा। इसके दोनों तरफ 22-22 फुट चौड़ी सड़कें विकसित होंगी, जिससे आमने-सामने चलने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग लेन की व्यवस्था बनेगी। इससे यातायात प्रबंधन बेहतर होगा। पैदल यात्रियों के लिए सड़क के दोनों ओर फुटपाथ बनाए जाएंगे। रात में सुरक्षा और रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइटें भी लगेंगी।निवासियों को लाभ और विकास की प्राथमिकताविधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि मोहाली में सड़क, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस परियोजना से सेक्टर 74 (फेज-8) और सेक्टर 75 (8बी) के निवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। क्षेत्र के सड़क ढांचे को आधुनिक स्वरूप मिलेगा। इस मौके पर मेयर सरबजीत सामना भी मौजूद रहे।