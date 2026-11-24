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उनके प्रयासों से बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना से जोड़ने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में आंगनबाड़ी वर्कर महत्वपूर्ण कड़ी हैं। योजना के तहत प्रति फॉर्म 25 रुपये के हिसाब से सम्मान राशि दी जा रही है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान वर्करों को तकनीकी बाधाओं और अंतरजाल से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा और अधिक-से-अधिक महिलाओं के फॉर्म भरवाए। विधायक ने आंगनबाड़ी वर्करों की मेहनत और समर्पण की सराहना की। उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान राशि प्रदान की गई है।

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मोहाली। मावां-धियां सत्कार योजना के तहत मोहाली विधानसभा क्षेत्र की आंगनबाड़ी वर्करों को सम्मानित किया गया। विधायक कुलवंत सिंह ने उन्हें 12 लाख 95 हजार 320 रुपये की सम्मान राशि का चेक सौंपा। यह सम्मान करीब 60 हजार महिलाओं के फॉर्म भरवाने में उनके योगदान के लिए दिया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी वर्करों की भूमिका अहम होती है। कुलवंत सिंह ने कहा कि वर्करों ने योजना को लोगों तक पहुंचाने में पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से काम किया है।