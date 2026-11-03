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मोहाली। शराब और गलत खानपान की आदतें लोगों के लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज की ओपीडी में रोजाना करीब 150 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें से लगभग 70 फीसदी मरीज लिवर सिरोसिस से पीड़ित हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। 30 से 60 साल की उम्र के लोग तेजी से सिरोसिस की चपेट में आ रहे हैं। बीमारी गंभीर होने पर दवाएं भी लिवर को पहले जैसी स्थिति में नहीं ला पातीं। ऐसे मरीजों के लिए लिवर ट्रांसप्लांट ही आखिरी विकल्प बचता है। संस्थान के निदेशक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शराब का सेवन लिवर खराब होने का प्रमुख कारण है। फैटी लिवर, डायबिटीज, जरूरत से ज्यादा खाना और हेपेटाइटिस बी व सी भी इसके अन्य कारण हैं। लोग शुरुआत में बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते, जिससे लिवर को काफी नुकसान पहुंच जाता है। गंभीर अवस्था में लिवर की कार्यक्षमता बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। लिवर सिरोसिस में स्वस्थ ऊतकों की जगह निशानयुक्त ऊतक बनने लगते हैं। इससे लिवर धीरे-धीरे अपना काम करने की क्षमता खोने लगता है। संवादलिवर सिरोसिस के लक्षण और प्रमुख कारणलिवर सिरोसिस में पेट में पानी भरना एक सामान्य लक्षण है। पैरों में सूजन, पीलिया और कमजोरी भी इसके संकेत हो सकते हैं। भूख कम लगना भी इस बीमारी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। शराब का नियमित सेवन लिवर को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कारण है। मोटापा और अनियंत्रित डायबिटीज भी लिवर खराब होने में योगदान करते हैं।लिवर को स्वस्थ रखने के उपायलिवर को बचाने के लिए शराब से पूरी तरह दूरी बनाना आवश्यक है। संतुलित भोजन करना और नियमित व्यायाम करना भी महत्वपूर्ण है। अपने वजन और डायबिटीज को नियंत्रित रखना चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी की नियमित जांच कराना भी जरूरी है। कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।