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एसओ राजपुर पीडी भट्ट ने बताया कि अज्ञात सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज किया है। नेहा शर्मा ने शिकायत दी कि सांसद कंगना रनौत का राजस्थान के जोधपुर स्थित गणेश मंदिर, श्री चामुंडा मंदिर और गजानन महाराज मंदिर में पूजा-अर्चना का पुराना वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग आईडी से प्रसारित किया जा रहा है। आरोप है कि वीडियो को गलत संदर्भ में प्रस्तुत कर करवाचौथ पर प्रधानमंत्री के लिए व्रत रखने की भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है।शिकायत में कहा गया कि इस तरह की पोस्ट से सांसद की गरिमा और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के साथ ही महिलाओं के प्रति अपमानजनक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही धार्मिक परंपराओं का मजाक उड़ाकर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत की जा रही हैं। एसओ ने बताया कि सोशल मीडिया अकाउंट को आईटी सेल की मदद से जांच के दायरे में लिया गया है। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।