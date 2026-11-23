1 of 5 कोटद्वार में सैनिकों का अंतिम संस्कार - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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सोमवार दोपहर बाद कोटद्वार के मुक्तिधाम का वह मंजर शायद ही कोई कभी भुला पाए। चार चिताएं एक साथ जलीं तो हर किसी का कलेजा कांप उठा। एक ओर दो सैनिकों की चिताएं थीं तो दूसरी ओर उनकी पत्नियों की। एक साथ उठती लपटों के बीच तीन परिवारों के सपने, खुशियां और अरमान भी मानो जल गए हो। आखिरी विदाई देते वक्त परिजनों की आंखों से आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी।



मुक्तिधाम में नायक सौरभ सिंह नेगी और नायक राजेश सिंह रावत की चिताएं एक-दूसरे के साथ जलाई गईं। सौरभ की चिता के बायीं ओर उनकी पत्नी सविता नेगी की चिता सजाई गई, जबकि राजेश की चिता के दायीं ओर नायक नितिन गुसाईं की पत्नी रिंकी गुसाईं की चिता को मुखाग्नि दी गई।



एक साथ चार चिताओं को अग्नि के हवाले होते देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखें छलक गई। किसी के लिए यह अपने बेटे को खोने का दुख था तो किसी के लिए पति और जीवनसंगिनी को हमेशा के लिए खो देने का असहनीय दर्द। मुक्तिधाम में नायक सौरभ सिंह नेगी और नायक राजेश सिंह रावत की चिताएं एक-दूसरे के साथ जलाई गईं। सौरभ की चिता के बायीं ओर उनकी पत्नी सविता नेगी की चिता सजाई गई, जबकि राजेश की चिता के दायीं ओर नायक नितिन गुसाईं की पत्नी रिंकी गुसाईं की चिता को मुखाग्नि दी गई।एक साथ चार चिताओं को अग्नि के हवाले होते देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखें छलक गई। किसी के लिए यह अपने बेटे को खोने का दुख था तो किसी के लिए पति और जीवनसंगिनी को हमेशा के लिए खो देने का असहनीय दर्द। UK Top News: सात मृतकों की हुई अंत्येष्टि, गुलदार ने महिला को मार डाला, कल होगा सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट

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2 of 5 कोटद्वार में सैनिकों के अंतिम संस्कार में बहे आंसू - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जिन घरों में कुछ दिन पहले तक हंसी-खुशी और भविष्य के सपने संजोए जा रहे थे वहां अब कभी न भरने वाला खालीपन रह गया है। हर कोई उस मनहूस घड़ी को कोस रहा था जब तीन परिवारों के सात सदस्य कार में सवार होकर घूमने के लिए निकले थे।

3 of 5 कोटद्वार में सैनिकों के अंतिम संस्कार में बहे आंसू - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

किसी ने सोचा भी नहीं था कि खुशियों के साथ शुरू हुआ यह सफर लौटते वक्त जिंदगी का सबसे दर्दनाक हादसा बन जाएगा। कच्छ में हुए सड़क हादसे ने तीन परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। सैनिकों और परिजनों के शव घर पहुंचते ही कलेजा चीर देने वाली चीखों ने हर किसी को रुला दिया।

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4 of 5 कोटद्वार में सैनिकों का अंतिम संस्कार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लैंसडौन के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने दोनों जवानों के पार्थिव शरीर को तिरंगा ओढ़ाकर और पुष्प-चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आवास से बैंड धुन बजाकर सैन्य सम्मान के साथ मुक्तिधाम ले जाया गया।

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5 of 5 कोटद्वार में सैनिकों का अंतिम संस्कार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी