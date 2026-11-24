संवाद न्यूज एजेंसीकोटद्वार। मानदेय में बढ़ोतरी की मांग के लिए दुगड्डा, जयहरीखाल, रिखणीखाल और नैनीडांडा ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन मंगलवार को 15वें दिन भी जारी रहा।ऐसे में जन्म-मृत्यु पंजीकरण समेत अन्य विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष बसंती रावत और ब्लॉक अध्यक्ष संगीता भट्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक मानदेय बढ़ोतरी की वास्तविक राशि घोषित नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में प्रतिदिन 140 रुपये और सहायिकाओं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 70 रुपये बढ़ाने की मांग उठाई। साथ ही सेवानिवृत्ति पर अंशदान कल्याण कोष से एकमुश्त 10 लाख रुपये देने की मांग की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने नौ नवंबर को दिसंबर से मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक राशि स्पष्ट नहीं हुई है। आंदोलन के चलते 23 अक्तूबर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगे हैं, जिससे जन्म-मृत्यु पंजीकरण समेत अन्य विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। धरने पर संपत्ति देवी, रुचि देवी, वंदना रावत, यशोदा देवी, रीना देवी, रुकमा देवी, विजय लक्ष्मी, कामिनी नेगी, जाहिदा, अनीसा, मधु, अनीता देवी, लक्ष्मी रावत, रोशनी ध्यानी, रेखा नेगी, अंबिका रावत, बबीता देवी, रेखा बिष्ट और मंजू देवी आदि मौजूद रहीं।