बदरीनाथ: रिकॉर्ड साढ़े 23 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, मंदिर के शिखर पर विराजे बदरी विशाल, दिखी अद्भुत आभा

1 of 5 बदरीनाथ धाम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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बदरीनाथ धाम के कपाट आज रात 9 बजकर 37 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। यह प्रक्रिया कर्क लग्न में वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ संपन्न हुई। कपाट बंद होने के मौके पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर के शिखर पर भगवान बदरी विशाल की प्रतिमा ने सबका ध्यान खींचा।



फूलों से सजे मंदिर की आभा देखते ही बनती है। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कपाट बंद होने के अवसर पर देश-विदेश के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि इस यात्रा वर्ष बदरीनाथ धाम में साढ़े 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है।



उत्तराखंड: बदरीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद, पुष्प श्रृंगार के हुए दर्शन, चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न



फूलों से सजे मंदिर की आभा देखते ही बनती है। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कपाट बंद होने के अवसर पर देश-विदेश के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि इस यात्रा वर्ष बदरीनाथ धाम में साढ़े 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है।

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2 of 5 बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कपाट बंद होने के अंतिम दिन 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बदरीविशाल के दर्शन किए। इस अवसर पर पूरा धाम सेना के बैंड की मधुर धुनों और जय बदरीविशाल के उद्घोष से गूंज उठा। इस वर्ष रिकॉर्ड साढ़े 23 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बदरीविशाल के दर्शन किए हैं। बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा विधिवत संपन्न हो गई है।

3 of 5 बदरीनाथ मंदिर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

सोमवार सुबह ब्रह्ममुहूर्त में मंदिर के कपाट खोले गए, जिसके बाद भगवान बदरीनाथ का अभिषेक, विशेष पूजा और शृंगार किया गया। दिनभर मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहा। शाम आठ बजे से कपाट बंद होने की मुख्य प्रक्रिया शुरू हुई। बदरीनाथ के रावल अमरनाथ नंबूदरी ने परंपरा अनुसार स्त्री वेश धारण किया। उन्होंने लक्ष्मी मंदिर से माता लक्ष्मी की मूर्ति लाकर भगवान बदरीनाथ के गर्भगृह में विराजमान की।

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4 of 5 बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के मौके पर श्रद्धालु - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

इसके बाद बदरीश पंचायत में विराजमान कुबेर और उद्धव की उत्सव प्रतिमाओं को मंदिर परिसर में लाया गया। रावल ने भगवान बदरीनाथ की निर्वाण शिला मूर्ति को परंपरानुसार घृत कंबल ओढ़ाया। धर्माधिकारी स्वयंबर सेमवाल और वेदपाठियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना संपन्न कराई। इसके बाद रात 9.37 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए।

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5 of 5 बदरीनाथ धाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी