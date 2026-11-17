Android Theft Protection Settings India: आज के समय में स्मार्टफोन हम सभी के जीवन का एक ऐसा अहम हिस्सा बन चुका है, जिसमें हमारी पर्सनल फोटो, बैंक डिटेल्स और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रहते हैं। ऐसे में अगर कभी भीड़भाड़ या रास्ते में चलते समय किसी का फोन चोरी हो जाए, तो आर्थिक नुकसान के साथ-साथ निजी डेटा लीक होने का भी बहुत बड़ा खतरा बना रहता है।
इस तरह की गंभीर परेशानियों से बचने और अपने डिवाइस को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए हर यूजर को अपने फोन में कुछ खास सुरक्षा सेटिंग्स समय रहते ऑन कर लेनी चाहिए। इन स्मार्ट फीचर्स की मदद से चोर चाहकर भी आपके फोन का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आइए इस लेख में जानते हैं कि वे चार जरूरी सेटिंग्स कौन सी हैं।
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बिना पासवर्ड बंद न होना
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बिना पासवर्ड बंद न होना
- चोर सबसे पहले फोन का स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक न हो सके।
- इस सेटिंग को ऑन करने के लिए अपने फोन की सेटिंग में जाकर सेक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर मोर सेक्योरिटी एंड प्रावेसी का विकल्प चुनें।
- इसके बाद रिक्वायर पासवर्ड फॉर फोन ऑफ को ऑन कर दें, जिससे बिना पासवर्ड डाले कोई भी फोन ऑफ नहीं कर पाएगा।
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लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को हाइड करें
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लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन को हाइड करें
- अक्सर चोर फोन लॉक होने के बावजूद ऊपर से स्वाइप करके इंटरनेट बंद कर देते हैं या एरोप्लेन मोड चालू कर देते हैं।
- इससे बचने के लिए सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेसन्स पर क्लिक करें और लॉक स्क्रिन नटिफिकेशन या नोटिफिकेशन ड्रॉअर को बंद कर दें।
- ऐसा करने से लॉक स्क्रीन पर कंट्रोल सेंटर नहीं खुलेगा और आपका फोन लगातार इंटरनेट से जुड़ा रहेगा।
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फाइंड माय डिवाइस को ऑन करें
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फाइंड माय डिवाइस को ऑन करें
- अगर चोर आपके फोन से सिम कार्ड निकाल भी लेता है, तब भी आप उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।
- इसके लिए सेटिंग्स में जाकर गूगल विकल्प चुनें और फिर ऑल सर्विसेज के अंदर फाइंड मॉय डिवाइस पर जाएं।
- यहां ऑफलाइन फाइंडिंग और ऑफलाइन डिवाइस लॉक को ऑन करने से बिना इंटरनेट नेटवर्क के भी फोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस हो जाती है।
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थेफ्ट डिटेक्शन लॉक ऑन करें
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थेफ्ट डिटेक्शन लॉक ऑन करें
- अगर कोई व्यक्ति झपट्टा मारकर आपका फोन छीनकर भागता है, तो यह स्मार्ट फीचर तुरंत सक्रिय हो जाता है।
- इसे चालू करने के लिए गूगल के थेफ्ट प्रोटेक्शन सेक्शन में जाकर थेप्ट डिटेक्शन लॉक और रीमोट लॉक को ऑन करें।
- यह फोन के सेंसर की मदद से अचानक होने वाली छीना-झपटी को पहचान लेता है और स्क्रीन को अपने आप लॉक कर देता है।