सर्दियों से पहले क्यों जरूरी है गीजर की सर्विसिंग? बिना सर्विस कराए इस्तेमाल करने से हो सकते हैं ये बड़े खतरे

Geyser Servicing Before Winter: अक्तूबर का महीना शुरु हो चुका है और हम सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम दस्तक देने वाला है और इसके साथ ही लगभग हर घर में वाटर हीटर यानी गीजर का इस्तेमाल तेजी से शुरू हो जाता है। महीनों तक बंद पड़े रहने के बाद गीजर को बिना जांचे और बिना सर्विस कराए सीधे ऑन करके इस्तेमाल करना बड़े हादसों का कारण हो सकता है।





अक्सर देखा गया है कि लंबे समय तक पानी भरा रहने से गीजर के टैंक और हीटिंग एलिमेंट में खारा पानी जम जाता है। इसके अलावा जंग और शॉर्ट सर्किट के कारण पानी में करंट उतरने का भी बड़ा जोखिम रहता है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कम बिजली बिल में गर्म पानी पाने के लिए समय पर सर्विसिंग कराना बहुत जरूरी है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।