ट्रेन में बाइक पार्सल करते समय रखें इन बातों का खास ध्यान, वरना लग सकते हैं एक्सट्रा पैसे

Train Bike Parcel Process: नौकरी बदलने, पढ़ाई या किसी अन्य वजह से एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लोग ट्रेन से अपनी बाइक पार्सल करना सबसे सुरक्षित और सस्ता माध्यम मानते हैं। हालांकि, सही नियमों की जानकारी न होने के कारण अक्सर लोगों को रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना देना पड़ता है।
पार्सल बुकिंग के दौरान पैकिंग के नाम पर अधिक पैसे वसूलना या पेट्रोल छूट जाने पर पेनल्टी लगना बहुत आम बात है। अगर आप भी अपनी बाइक को ट्रेन से भेजने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ आसान सावधानियों और नियमों का पालन करके आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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रेलवे पार्सल
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स्टेशन के बाहर या खुद से करें पैकिंग
- पार्सल ऑफिस के पास वेंडर अक्सर पैकिंग के नाम पर 400 से 500 रुपये तक मांग लेते हैं।
- अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए आप स्टेशन के बाहर किसी दुकान से या खुद टाट और बोरी खरीदकर बाइक की सुरक्षित पैकिंग कर सकते हैं।
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रेलवे पार्सल
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पेट्रोल टैंक पूरी तरह खाली करना है बेहद अनिवार्य
- सुरक्षा कारणों से बाइक के टैंक में एक बूंद पेट्रोल भी नहीं होना चाहिए।
- चेकिंग के दौरान यदि टैंक में ईंधन पाया गया, तो रेलवे अधिकारी भारी जुर्माना लगा सकते हैं या आपकी गाड़ी को पार्सल करने से सीधा इनकार कर सकते हैं।
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ओरिजिनल कागजात और आईडी प्रूफ रखें साथ
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ओरिजिनल कागजात और आईडी प्रूफ रखें साथ
- बुकिंग के समय गाड़ी की आरसी, वैध फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और अपना पहचान पत्र (आधार या पैन कार्ड) पास रखें।
- अगर गाड़ी आपके नाम पर नहीं है, तो मालिक का एनओसी लेटर भी साथ रखना जरूरी होता है।
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Indian Railways
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ट्रेन छूटने से 3-4 घंटे पहले पहुंचे पार्सल ऑफिस
- अंतिम समय की आपाधापी से बचने के लिए ट्रेन के समय से कम से कम 3 से 4 घंटे पहले रेलवे पार्सल ऑफिस पहुंचें।
- समय से पहले पहुंचने पर कागजी कार्रवाई बिना किसी हड़बड़ी और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आसानी से पूरी हो जाती है।