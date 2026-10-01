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ट्रेन में बाइक पार्सल करते समय रखें इन बातों का खास ध्यान, वरना लग सकते हैं एक्सट्रा पैसे

Thu, 01 Oct 2026 07:44 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Thu, 01 Oct 2026 07:44 PM IST
सार

Indian Railways Bike Parcel Rules: कई बार ऐसा होता है कि लोगों एक शहर से दूसरे शहर में उनका मोटरसाइकिल भेजना पड़ता है। ऐसे में देखा जाए तो रेलवे का पार्सल सबसे किफायती और सरल साधन है। मगर इसकी बुकिंग करते समय कई बार लोगों को एक्सट्रा पैसे देने पड़ जाते हैं, आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि आप कैसे सही तरीके से अपनी बाइक को पार्सल करवा सकते हैं।

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Transporting Bike via Train Parcel? Keep These Essential Tips in Mind to Avoid Extra Charges in hindi
ट्रेन बाइक पार्सल नियम - फोटो : AI

Train Bike Parcel Process: नौकरी बदलने, पढ़ाई या किसी अन्य वजह से एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लोग ट्रेन से अपनी बाइक पार्सल करना सबसे सुरक्षित और सस्ता माध्यम मानते हैं। हालांकि, सही नियमों की जानकारी न होने के कारण अक्सर लोगों को रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस में अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना देना पड़ता है। 



पार्सल बुकिंग के दौरान पैकिंग के नाम पर अधिक पैसे वसूलना या पेट्रोल छूट जाने पर पेनल्टी लगना बहुत आम बात है। अगर आप भी अपनी बाइक को ट्रेन से भेजने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ आसान सावधानियों और नियमों का पालन करके आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
Transporting Bike via Train Parcel? Keep These Essential Tips in Mind to Avoid Extra Charges in hindi
रेलवे पार्सल - फोटो : Adobe Stock

स्टेशन के बाहर या खुद से करें पैकिंग

  • पार्सल ऑफिस के पास वेंडर अक्सर पैकिंग के नाम पर 400 से 500 रुपये तक मांग लेते हैं।
  • अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए आप स्टेशन के बाहर किसी दुकान से या खुद टाट और बोरी खरीदकर बाइक की सुरक्षित पैकिंग कर सकते हैं।
Transporting Bike via Train Parcel? Keep These Essential Tips in Mind to Avoid Extra Charges in hindi
रेलवे पार्सल - फोटो : Adobe Stock

पेट्रोल टैंक पूरी तरह खाली करना है बेहद अनिवार्य

  • सुरक्षा कारणों से बाइक के टैंक में एक बूंद पेट्रोल भी नहीं होना चाहिए।
  • चेकिंग के दौरान यदि टैंक में ईंधन पाया गया, तो रेलवे अधिकारी भारी जुर्माना लगा सकते हैं या आपकी गाड़ी को पार्सल करने से सीधा इनकार कर सकते हैं।
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Transporting Bike via Train Parcel? Keep These Essential Tips in Mind to Avoid Extra Charges in hindi
ओरिजिनल कागजात और आईडी प्रूफ रखें साथ - फोटो : Adobe Stock

ओरिजिनल कागजात और आईडी प्रूफ रखें साथ

  • बुकिंग के समय गाड़ी की आरसी, वैध फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और अपना पहचान पत्र (आधार या पैन कार्ड) पास रखें।
  • अगर गाड़ी आपके नाम पर नहीं है, तो मालिक का एनओसी लेटर भी साथ रखना जरूरी होता है।
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Indian Railways - फोटो : Adobe Stock

ट्रेन छूटने से 3-4 घंटे पहले पहुंचे पार्सल ऑफिस

  • अंतिम समय की आपाधापी से बचने के लिए ट्रेन के समय से कम से कम 3 से 4 घंटे पहले रेलवे पार्सल ऑफिस पहुंचें।
  • समय से पहले पहुंचने पर कागजी कार्रवाई बिना किसी हड़बड़ी और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आसानी से पूरी हो जाती है।
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