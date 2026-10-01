जल्दबाजी के चक्कर में ट्रेन में ही छूट गया आपका सामान? जानिए वापस पाने की पूरी प्रक्रिया

Lost Luggage on Train: ट्रेन में सफर करते समय जल्दबाजी या ध्यान भटकने के कारण अक्सर यात्रियों का सामान कोच में ही छूट जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और मान लेते हैं कि उनका कीमती लगेज हमेशा के लिए खो गया है। हालांकि, भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए एक बेहद प्रभावी व्यवस्था चलाता है, जिसके जरिए आप अपना खोया हुआ सामान सुरक्षित वापस पा सकते हैं।





रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने इसके लिए 'ऑपरेशन अमानत' नाम से एक विशेष पहल शुरू की है। इस सेवा के तहत लावारिस मिले सामान की फोटो और विवरण रेलवे पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि ट्रेन में सामान छूट जाने पर आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए।