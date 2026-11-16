घर में बार-बार क्यों ट्रिप हो जाती है MCB? इन 4 बड़ी गलतियों को नजरअंदाज किया तो लग सकती है आग

Electrical Wiring Safety Tips India: हमारे घरों में बिजली की सुचारू सप्लाई और सुरक्षा के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी लगाई जाती है, जो घर में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर अपने आप बिजली काट देती है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि घर का कोई भी भारी उपकरण ऑन करते ही या अचानक ही एमसीबी बार-बार ट्रिप होकर बंद हो जाती है, जिससे पूरे घर की लाइट चली जाती है।
लोग इसे अक्सर मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह किसी बड़े खतरे या शॉर्ट सर्किट का संकेत हो सकता है। अगर आप समय रहते इस समस्या को नहीं समझते हैं, तो घर में बड़ा हादसा भी हो सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि एमसीबी बार-बार ट्रिप होने के पीछे कौन सी चार बड़ी गलतियां जिम्मेदार होती हैं।
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हो सकती है ओवरलोडिंग की समस्या
- जब हम एक ही समय पर एसी, हीटर, गीजर या फ्रिज जैसे कई भारी बिजली के उपकरण एक साथ चला लेते हैं, तो सर्किट पर क्षमता से अधिक दबाव पड़ जाता है।
- इस ओवरलोडिंग की स्थिति से बचाने के लिए एमसीबी अपने आप ट्रिप होकर लाइट काट देती है।
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शॉर्ट सर्किट होने पर ट्रिप होता है MCB
- घर की पुरानी वायरिंग में तार छिल जाने, चूहे द्वारा तार काट दिए जाने या उपकरणों के भीतर स्पार्किंग होने पर शॉर्ट सर्किट की समस्या पैदा होती है।
- ऐसे खतरनाक मामलों में करंट का प्रवाह बिगड़ जाता है और एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाती है।
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खराब उपकरण का इस्तेमाल?
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खराब उपकरण का इस्तेमाल भी है कारण
- कई बार हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला कोई पुराना प्रेस, पंखा, मोटर या अन्य बिजली का उपकरण अंदर से खराब हो चुका होता है।
- ऐसा फॉल्टी अप्लायंसेज जैसे ही मेन बोर्ड से जुड़ता है, सर्किट में गड़बड़ी आने के कारण एमसीबी बार-बार बंद होने लगती है।
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कम क्षमता की एमसीबी से भी होती है परेशानी
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कम क्षमता की एमसीबी से भी होती है परेशानी
- अगर आपके घर का कुल बिजली का लोड अधिक है और आपने वहां बहुत कम एम्पीयर क्षमता वाली एमसीबी लगवा रखी है, तो वह लोड सहन नहीं कर पाती है।
- इस तकनीकी खामी की वजह से भी जरा सा लोड बढ़ते ही एमसीबी बार-बार ट्रिप होती है।
- इसलिए अगर बार-बार आपके घर की एमसीबी ट्रिप हो रही है और आपको कारण समझ नहीं आ रहा है तो किसी अच्छे मैकेनिक को बुलाकर दिखा सकते हैं।