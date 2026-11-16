पीएम विश्वकर्मा योजना से क्या आप जुड़ सकते हैं और क्या मिलते हैं लाभ? यहां जानें सबकुछ

PM Vishwakarma Yojana: अलग-अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों के लिए राज्य सरकारें मौजूदा समय में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। अगर आप भी किसी योजना के लिए पात्र हैं तो आप उस योजना से जुड़ सकते हैं।





इसी क्रम में एक और योजना है जिसे भारत सरकार चलाती है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, लेकिन क्या आप इस पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ सकते हैं और क्या आप इसके लिए पात्र हैं? चलिए जानते हैं इस योजना की पात्रता के बारे में। साथ ही जानेंगे इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...