ऑनलाइन शॉपिंग अलर्ट: किन गलतियों से खाली हो सकता है आपका बैंक खाता? खरीदारी करते समय बरतें ये 4 सावधानी

Online Shopping Fraud Alert: आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और घर के जरूरी सामान तक, लगभग हर चीज मोबाइल से ऑर्डर की जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्राहकों को खरीदारी के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पसंद का सामान चुनकर घर बैठे पेमेंट किया जा सकता है।





हालांकि, ऑनलाइन खरीदारी की इस सुविधा के बीच साइबर ठग भी एक्टिव रहते हैं। कई बार छोटी सी लापरवाही लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान होने वाले फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में जान सकते हैं...