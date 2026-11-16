काम की बात: महीने भर गीजर चलाने पर कितना आता है बिजली बिल? इस्तेमाल के हिसाब से समझें पूरा गणित

सर्दियों का मौसम आते ही घरों में गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। सुबह नहाने से लेकर गर्म पानी से दूसरे काम करने तक, इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना गीजर चलाने से महीने के बिजली बिल पर कितना असर पड़ता है? दरअसल, कई लोगों को लगता है कि गीजर कुछ ही देर चलता है, इसलिए बिजली की खपत भी कम होगी।





हालांकि, इसका खर्च गीजर की क्षमता, बिजली की खपत और इस्तेमाल के समय पर निर्भर करता है। तो चलिए आसान गणित से समझते हैं कि महीने भर गीजर चलाने पर कितनी बिजली खर्च हो सकती है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...