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बात काम की: पुराने एसी को बेचने पर कितने पैसे मिल सकते हैं? यहां जानें पूरा हिसाब

Mon, 16 Nov 2026 11:46 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:46 AM IST
सार

  • Sale Old AC: पुराने एसी की रीसेल कीमत उसकी उम्र, ब्रांड, टन क्षमता और काम करने की स्थिति पर निर्भर करती है
  • अगर पुराना एसी बेच रहे हैं तो अलग-अलग लोगों से इसके लिए जरूर पता करें

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How Much Money Can You Get by Selling an Old AC ko sale karne par kitne paise milte hain
पुराना एसी कितने रुपये में बिकेगा? - फोटो : Amar Ujala AI

Old AC Selling Tips In Hindi: गर्मी का मौसम खत्म होने के बाद कई घरों में पुराने एसी को बदलने या बेचने की योजना बनने लगती है। कुछ लोग नया इन्वर्टर एसी खरीदना चाहते हैं, तो कुछ पुराने एसी की जगह ज्यादा बिजली बचाने वाला मॉडल लगवाना चाहते हैं।



ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर पुराने एसी को बेचने पर कितने पैसे मिल सकते हैं? क्या 5 साल पुराना एसी अच्छी कीमत पर बिक सकता है या उसकी कीमत कबाड़ के भाव ही मिलेगी? तो चलिए बिना देर किए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में पुराने एसी को बेचने के बारे में जान सकते हैं...
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पुराना एसी कितने रुपये में बिकेगा? - फोटो : AI Generated

पुराने एसी की कीमत कितनी मिल सकती है?

  • अगर आपका एसी अच्छी तरह काम कर रहा है, तो उसे कबाड़ में बेचने के बजाय सेकेंड हैंड बाजार में बेचना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है
  • ये भी जान लें कि एसी को बेचने पर कितने पैसे मिलेंगे, ये एसी की कंडीशन पर पूरी तरह निर्भर करता है
  • पुराना एसी बेचते समय ब्रांड भी कीमत तय करने में भूमिका निभाता है
  • इसलिए पुराने एसी को बेचने पर कितने पैसे मिलेंगे वो उसकी तब की स्थिति पर निर्भर करता है, जब आप उसे बेच रहे हैं
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पुराना एसी कितने रुपये में बिकेगा? - फोटो : Adobe Stock

पुराने एसी को कहां बेचने पर मिल सकते हैं ज्यादा पैसे?

  • आप पुराने एसी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको अच्छी कीमत मिल सकती है
  • नया एसी खरीदते समय पुराने एसी के बदले एक्सचेंज ऑफर ले सकते हैं
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पुराना एसी कितने रुपये में बिकेगा? - फोटो : AI Generated
  • कई सेकेंड हैंड डीलर होते हैं जो पुराने एसी को खरीदते हैं, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं
  • अगर एसी पुराने के साथ ही खराब हो गया है तो आप इसको कबाड़ी के बेच सकते हैं
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पुराना एसी कितने रुपये में बिकेगा? - फोटो : Adobe Stock

ये भी है पुराना एसी बेचने का ऑप्शन

  • आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसी आदि से पूछ सकते हैं
  • कई बार हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारे जानने वाले ही पुराना एसी खरीदने की सोच रहे होते हैं
  • इसलिए आप इनसे संपर्क कर भी अपना पुराना एसी सेल कर सकते हैं
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