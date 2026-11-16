बात काम की: पुराने एसी को बेचने पर कितने पैसे मिल सकते हैं? यहां जानें पूरा हिसाब

Old AC Selling Tips In Hindi: गर्मी का मौसम खत्म होने के बाद कई घरों में पुराने एसी को बदलने या बेचने की योजना बनने लगती है। कुछ लोग नया इन्वर्टर एसी खरीदना चाहते हैं, तो कुछ पुराने एसी की जगह ज्यादा बिजली बचाने वाला मॉडल लगवाना चाहते हैं।





ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर पुराने एसी को बेचने पर कितने पैसे मिल सकते हैं? क्या 5 साल पुराना एसी अच्छी कीमत पर बिक सकता है या उसकी कीमत कबाड़ के भाव ही मिलेगी? तो चलिए बिना देर किए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में पुराने एसी को बेचने के बारे में जान सकते हैं...