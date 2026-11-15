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किन गलतियों की वजह से मोबाइल का चार्जर जल्दी खराब होता है? यहां समझें

Sun, 15 Nov 2026 07:46 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 15 Nov 2026 07:46 PM IST
सार

  • Why Mobile Charger Damages Quickly: अक्सर ऐसा होता कि कुछ लोगों के मोबाइल का चार्जर बार-बार खराब हो जाता है।
  • बता दें कि ऐसा होने के पीछे ज्यादातर मामलों में इस्तेमाल करने वाले की कुछ गलत आदतें होती हैं।आइए इसी के बारे में समझते हैं।

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Why Does a Mobile Charger Get Damaged Quickly Due to These Mistakes Understand Here
मोबाइल चार्जर खराब होने के कारण - फोटो : AI

Common Phone Charging Mistakes: आज के इस डिजिटल और आधुनिक दौर में स्मार्टफोन हम सभी की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना एक पल भी गुजारना मुश्किल लगता है। फोन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका चार्जर भी उतना ही जरूरी होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ही महीनों में लोगों का मोबाइल चार्जर या उसकी केबल खराब हो जाती है।



इसके पीछे कोई कंपनी की तकनीकी कमी नहीं बल्कि हमारी अपनी कुछ रोजमर्रा की गलत आदतें होती हैं, जिनपर हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप भी अपने फोन के चार्जर को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं और बार-बार नया चार्जर खरीदने के खर्च से बचना चाहते हैं, तो आपको इन बातों को जान लेना चाहिए। आइए इस लेख में समझते हैं कि वे कौन सी बड़ी गलतियां हैं।
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Why Does a Mobile Charger Get Damaged Quickly Due to These Mistakes Understand Here
केबल को जोर से खींचना? - फोटो : Adobe Stock

केबल को जोर से खींचना?

  • फोन चार्ज होने के बाद कई लोग तार को बीच से पकड़कर जोर से खींचकर निकालते हैं, जिससे अंदरूनी तांबे के बारीक तार टूट जाते हैं।
  • हमेशा प्लग से निकालते समय चार्जर के प्लास्टिक एडॉप्टर या पिन को पकड़कर ही बाहर खींचना चाहिए।
Why Does a Mobile Charger Get Damaged Quickly Due to These Mistakes Understand Here
लोकल एडाप्टर का इस्तेमाल? - फोटो : Adobe stock

लोकल एडाप्टर का इस्तेमाल?

  • ओरिजिनल चार्जर खराब होने पर लोग अक्सर बाजार से बहुत सस्ते और घटिया क्वालिटी के लोकल चार्जर खरीद लेते हैं।
  • इस तरह के अनधिकृत चार्जर में वोल्टेज का संतुलन सही नहीं होता है, जिससे फोन की बैटरी और चार्जर दोनों को भारी नुकसान पहुंचता है।
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चार्जिंग के दौरान फोन चलाना? - फोटो : Adobe stock

चार्जिंग के दौरान फोन चलाना

  • फोन को चार्जिंग पर लगाकर लगातार गेम खेलने, वीडियो देखने या लंबी बात करने से चार्जर और बैटरी पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।
  • इस अत्यधिक गर्मी और लोड की वजह से चार्जर बहुत जल्दी गर्म होकर अंदर से पूरी तरह खराब हो जाता है।
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नमी और धूल से बचाव जरूरी - फोटो : Adobe Stock

नमी और धूल से बचाव जरूरी

  • चार्जर या उसके पोर्ट में नमी, पानी की बूंदें या धूल-मिट्टी चले जाने से शॉर्ट सर्किट होने का खतरा काफी बढ़ जाता है।
  • अपने चार्जर को हमेशा सुरक्षित, सूखी और साफ जगहों पर रखना चाहिए ताकि उसकी कार्यक्षमता लंबे समय तक बनी रहे।
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