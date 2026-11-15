ट्रेन से मोबाइल गिरने पर क्या आप चेन पुलिंग कर सकते हैं? जानें नियम

Railway Act Section 141 Penalty: चलती हुई ट्रेन से सफर के दौरान कई बार खिड़की के पास खड़े होकर बात करते समय यात्रियों का महंगा मोबाइल फोन या अन्य कीमती सामान अचानक नीचे ट्रैक पर गिर जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में सबसे पहला और घबराया हुआ ख्याल यही आता है कि तुरंत चेन खींचकर यानी अलार्म चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक लिया जाए और अपना गिरा हुआ सामान वापस उठा लिया जाए।





मगर आपको यह बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि चलती ट्रेन से मोबाइल या कोई भी सामान गिरने पर चेन खींचना पूरी तरह से गैरकानूनी और अवैध माना जाता है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार मोबाइल या सामान गिरना आपातकालीन स्थिति की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए ऐसा करना भारी मुसीबत को न्योता देना हो सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस नियम के तहत क्या प्रावधान हैं।