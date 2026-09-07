ध्यान दें: अस्पताल वाले न करें आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज तो कहां करें शिकायत? यहां जानें

Ayushman Card Free Treatment: केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं।





इस आयुष्मान कार्ड से आप मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं और आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है। आप पंजीकृत अस्पतालों में जाकर मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई अस्पताल आपको मुफ्त इलाज देने से मना करता है तो क्या आप जानते हैं कि आप ऐसे अस्पताल की शिकायत कहां कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...