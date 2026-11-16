पीएम किसान योजना: किसानों के खातों में कब आएगी 25वीं किस्त? यहां जानें जरूरी और पूरी जानकारी

PM Kisan Yojana: देशभर के करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे खेती-किसानी से जुड़ी अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा कर सकें।





अब किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार कुल 24 किस्त जार करने के बाद 25वीं किस्त कब जारी करेगी? क्या इसके लिए कोई तारीख तय हो गई है या अभी इंतजार करना पड़ेगा? अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अगली किस्त से जुड़ी जरूरी बातें जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में 25वीं किस्त के बारे में जान सकते हैं...