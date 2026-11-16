Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Can You Get Free Treatment at Private Hospitals Using Ayushman Card? Know the Rules

ध्यान दें: आयुष्मान कार्ड से क्या प्राइवेट अस्पताल में भी करवा सकते हैं मुफ्त इलाज? जानें क्या है पूरा नियम

Mon, 16 Nov 2026 09:58 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 16 Nov 2026 09:58 AM IST
सार

  • Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड के जरिए लाभार्थी मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं
  • अगर आप आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवाते हैं, तो आपके इलाज  का खर्च सरकार उठाती है

विज्ञापन
Can You Get Free Treatment at Private Hospitals Using Ayushman Card? Know the Rules
आयुष्मान कार्ड से किस अस्पताल में करवाएं मुफ्त इलाज? - फोटो : Amar Ujala AI

Ayushman Card Free Treatment: अचानक किसी की तबीयत बिगड़ जाए या परिवार में किसी सदस्य को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ जाए, तो इलाज का खर्च सबसे बड़ी चिंता बन जाता है। खासकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना हर किसी के बजट में नहीं होता। ऐसे में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।



इस योजना के तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है, लेकिन क्या इस कार्ड का इस्तेमाल केवल सरकारी अस्पतालों में ही किया जा सकता है या प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज मिलता है? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
Trending Videos
Can You Get Free Treatment at Private Hospitals Using Ayushman Card? Know the Rules
आयुष्मान कार्ड से किस अस्पताल में करवाएं मुफ्त इलाज? - फोटो : Adobe stock

क्या आयुष्मान कार्ड से प्राइवेट अस्पताल में भी मिलता है मुफ्त इलाज?

  • कई लोगों को लगता है कि आयुष्मान कार्ड का फायदा सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है
  • इस योजना के तहत देश के कई सरकारी और प्राइवेट अस्पताल पंजीकृत हैं
  • अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है और आप योजना के पात्र लाभार्थी हैं
  • तो आप पंजीकृत प्राइवेट अस्पताल में भी योजना के नियमों के अनुसार मुफ्त इलाज करा सकते हैं
Can You Get Free Treatment at Private Hospitals Using Ayushman Card? Know the Rules
आयुष्मान कार्ड से किस अस्पताल में करवाएं मुफ्त इलाज? - फोटो : Adobe stock photos

क्या किसी भी प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं?

  • यहां एक बात समझना जरूरी है कि हर प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड स्वीकार नहीं किया जाता
  • इसलिए केवल अस्पताल के प्राइवेट होने से यह मान लेना सही नहीं है कि वहां आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाएगा
  • आप आयुष्मान कार्ड से सिर्फ उन प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, जो इस योजना में पंजीकृत हैं
विज्ञापन
विज्ञापन
Can You Get Free Treatment at Private Hospitals Using Ayushman Card? Know the Rules
आयुष्मान कार्ड से किस अस्पताल में करवाएं मुफ्त इलाज? - फोटो : Adobe Stock

कैसे चेक करें पंजीकृत अस्पताल?

स्टेप 1

  • अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड बन चुका है तो आप पंजीकृत अस्पताल अपने घर बैठे ही ऑनलाइन चेक कर सकते हैं
  • इसके लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://hem.nha.gov.in/search पर जाना होता है
विज्ञापन
Can You Get Free Treatment at Private Hospitals Using Ayushman Card? Know the Rules
आयुष्मान कार्ड से किस अस्पताल में करवाएं मुफ्त इलाज? - फोटो : Adobe Stock

स्टेप 2

  • इसके बाद यहां पर आपको कई ऑप्शन मिलते हैं
  • इसमें से आप जिला, पिन कोड आदि दर्ज कर सकते हैं
  • इसके बाद आपके सामने पंजीकृत अस्पतालों की लिस्ट आ जाती है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed