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घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने से पहले इन बातों का रखें खास ध्यान, वरना बाद में होगी परेशानी

Sun, 01 Nov 2026 05:29 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 01 Nov 2026 05:29 PM IST
सार

  • Subsidy on Rooftop Solar Plant: सोलर पैनल लगवाने से पहले अपनी छत पर आने वाली धूप और घर की बिजली की कुल खपत की सही जांच जरूर कर लें।
  • सरकारी सब्सिडी, नेट मीटरिंग और प्रमाणित कंपनियों के बारे में पूरी जानकारी जरूर रखें, वरना बाद में आपको परेशानी हो सकती है।

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Things to Keep in Mind Before Installing Solar Panels on Your Roof know in hindi
घर की छत पर सोलर पैनल - फोटो : AI

Rooftop Solar Panel Installation Guide: आज के समय में महंगे बिजली के बिलों से राहत पाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना एक बेहद समझदारी भरा और लोकप्रिय फैसला बनता जा रहा है। सरकार द्वारा भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की आकर्षक सब्सिडी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे लोग तेजी से इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। 



मगर जल्दबाजी में बिना पूरी जानकारी के सोलर पैनल लगवा लेना कई बार भविष्य में भारी परेशानी का सबब बन सकता है। अगर आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने का मन बना रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों की सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आइए इस लेख में जानते हैं कि सोलर लगवाने से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
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Things to Keep in Mind Before Installing Solar Panels on Your Roof know in hindi
छत पर कितनी मिलती है धूप? - फोटो : AI Generated

छत पर कितनी मिलती है धूप?

  • सोलर पैनल लगवाने से पहले यह जांचना बहुत जरूरी है कि आपकी छत पर दिनभर में कितनी सीधी और तेज धूप आती है।
  • अगर छत पर लंबे समय तक छांव रहती है, तो सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कम हो सकता है।
Things to Keep in Mind Before Installing Solar Panels on Your Roof know in hindi
लोड क्षमता की जांच क्यों है? - फोटो : AI Generated

लोड क्षमता की जांच क्यों है?

  • अपने घर की कुल बिजली की खपत का हिसाब लगाकर ही सही क्षमता वाला सोलर सिस्टम चुनना चाहिए।
  • गलत क्षमता का चयन करने से या तो बिजली कम पड़ेगी या फिर आपका खर्च बेवजह बढ़ जाएगा।
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सब्सिडी और नियमों की जानकारी? - फोटो : Adobe Stock

सब्सिडी और नियमों की जानकारी?

  • सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी और नेट मीटरिंग के नियमों की पूरी जानकारी पहले ही ले लें।
  • सही दिशा-निर्देश न होने पर अप्रत्याशित कागजी कार्रवाई और खर्च का सामना करना पड़ सकता है।
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मेंटेनेंस और वारंटी का ध्यान कैसे रखें? - फोटो : Adobe Stock

मेंटेनेंस और वारंटी का ध्यान कैसे रखें?

  • सोलर पैनल चुनते समय हमेशा अच्छी कंपनियों के उपकरणों का चयन करें जिनकी वारंटी लंबी हो।
  • पैनलों पर जमी धूल साफ करने और समय पर रख-रखाव से उनकी कार्यक्षमता हमेशा बेहतरीन बनी रहती है।
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