पानी गर्म करने के लिए गीजर बेहतर या इमर्शन रॉड? यहां जानें इसके कौन सा है ज्यादा सुरक्षित

Geyser vs Immersion Rod Comparison: सर्दियों का मौसम आते ही हर घर में पानी गर्म करने की जरूरत सबसे पहले महसूस होने लगती है। ऐसे में बाजार में मौजूद विकल्पों में से सही उपकरण चुनना एक बड़ा सवाल बन जाता है, जिसमें आमतौर पर लोग 'गीजर' और 'इमर्शन रॉड' (पानी गर्म करने वाली रॉड) के बीच उलझन में रहते हैं। दोनों ही उपकरणों का मुख्य काम पानी को गर्म करना है, लेकिन इनकी कीमत, बिजली की खपत, इस्तेमाल करने का तरीका और सुरक्षा के मामले में जमीन-आसमान का फर्क होता है।





अगर आप भी इस ठंड में अपने घर के लिए इनमें से कोई एक सही उपकरण खरीदने की सोच रहे हैं, तो खरीदारी करने से पहले इसके खर्च और सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को जान लेना बहुत जरूरी है। आइए इस लेख दोनों के बारे में समझते हैं।