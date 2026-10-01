जानना जरूरी: रात या दिन, गाड़ी में सीएनजी गैस भरवाने का सही वक्त आखिर क्या है? चलिए जानते हैं

पेट्रोल-डीजल की तरह ही बड़ी संख्या में लोग कार में सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में किफायती ईंधन माना जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि कार में सीएनजी दिन में भरवानी चाहिए या रात में?





दरअसल, सीएनजी एक गैस है और इसका तापमान बढ़ने पर फैलाव होता है। वहीं, तापमान कम होने पर गैस का आयतन कम हो जाता है। इसी वजह से सीएनजी भरवाने के समय को लेकर यह चर्चा होती है कि सुबह या रात में गैस भरवाने पर ज्यादा मात्रा मिल सकती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...