सोने में निवेश के कितने तरीके हैं? जानें फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड का अंतर

Physical Gold vs Gold ETF: भारतीय परिवारों में सोने को हमेशा से सबसे सुरक्षित और संकट के समय काम आने वाला सबसे बेहतरीन निवेश माना जाता है। शादियों के सीजन से लेकर त्योहारी खरीदारी तक, लोग पारंपरिक रूप से सोना खरीदने में अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा लगाते हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब सोना खरीदने के तरीके भी काफी बदल चुके हैं, जहां सिर्फ दुकान से गहने खरीदने के अलावा कई आधुनिक और डिजिटल विकल्प भी बाजार में आ चुके हैं।





आज बाजार में फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड जैसे कई आधुनिक विकल्प मौजूद हैं। जानकारी के अभाव में कई लोग सही जगह निवेश नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सोने में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो इसके कई तरीकों और उनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि सोने में निवेश के कौन-कौन से मुख्य विकल्प मौजूद हैं।